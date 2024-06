'L'Amour Toujours' di Gigi D'Agostino vietata a Euro 2024 a causa di queste immagini

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle passate settimane in Germania ha fatto molto discutere un video pubblicato sui social da un gruppo di ragazzi che cantavano 'L'amour toujours', beat iconico del dj italiano Gigi D'Agostino, utilizzando parole razziste: "La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri" (Deutschland den Deutschen, Ausländer raus). Le immagini - siamo a fine maggio - sono divenute immediatamente un caso nazionale in Germania. Un caso che poi è arrivato anche in Italia e adesso in tutta Europa, in occasione di Euro 2024.

Il motivo? Un divieto della UEFA. L'Austria, infatti, aveva scelto proprio il brano di Gigi D'Agostino al termine delle partite della nazionale, ma ha dovuto cambiarlo perché la UEFA, onde evitare qualsiasi tipo di riadattamento dei tifosi presenti (in Austria si parla tedesco), gliel'ha vietato. Negli stadi tedeschi che ospiteranno le diverse partite dell'Europeo, dunque, a causa dell'accaduto non potrà essere trasmessa 'L'amour toujours'. Il video che è circolato nei giorni scorsi risale probabilmente alla metà di maggio ed è ambientato fuori da un bar a Sylt, un’isola tedesca nel mare del Nord, al tramonto. Lo riportiamo di seguito.