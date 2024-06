L’Inghilterra delude: un’ottima Danimarca strappa il pari in rimonta

Danimarca e Inghilterra non vanno oltre l'1-1.

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita tosta per la Nazionale del ct Southgate, che parte bene e passa in vantaggio, ma poi si fa riacciuffare da una buona Danimarca.

Al gol segnato da Harry Kane al 18' ha risposto infatti l'ex Lecce Morten Hjulmand al 34'. Nessuna emozione particolare nella ripresa, che ha visto le due Nazionali affrontarsi a viso aperto senza però riuscire a superare l'impasse del primo tempo.