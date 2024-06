L'Olanda ribalta la Polonia: decisivo Weghorst, 77' per Zielinski

L'Olanda batte in rimonta 2-1 la Polonia nel match inaugurale del Gruppo D degli Europei.

© foto di Imago/Image Sport

L'Olanda batte in rimonta 2-1 la Polonia nel match inaugurale del Gruppo D degli Europei. Alla mezzora arriva il pareggio dell'Olanda dopo l'iniziale vantaggio della Polonia (al 16' con Buksa): a riportare in corsa gli Oranje, più precisamente al 29', è stato Cody Gakpo scaricando il destro dal limite, per un tiro deviato da Salamon che ha ingannato Szczesny. Un 1-1 che arriva fino al termine della prima frazione di gioco, nonostante le numerose occasioni per l'Olanda di passare in vantaggio (con Depay, Reijnders e lo stesso Gakpo).

Nei minuti finali Weghorst entra e fa gol, è proprio il caso di dirlo. L'attaccante dell'Olanda porta in vantaggio gli Oranje contro la Polonia quando siamo giunti all'83' della gara d'esordio delle due squadre. Il classe '92 era entrato due minuti prima al posto del titolare Depay: tiro di sinistro da centro area con palla indirizzata all'angolino basso a sinistra, Szczesny è beffato.