Ufficiale La Danimarca passa grazie alla differenza nei cartellini gialli! Serbia ultima ed eliminata

È la Danimarca a staccare il pass per gli ottavi di finale come seconda classificata alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo C di Euro2024. Per la formazione del tecnico Kasper Hjulmand non risulta decisivo tanto lo 0-0 di questa sera contro la Serbia bensì i criteri di spareggio con la Slovenia (anch'essa uscita con uno 0-0 dall'ultimo match in programma contro la Nazionale dei Tre Leoni).

Le due rappresentative, infatti, ha chiuso il proprio percorso nel raggruppamento con tre pareggi su tre gare. Con una perfetta parità, ovviamente, nello scontro diretto, ma anche nel numero di gol segnati e subiti nella sfida e nel computo generale del girone (2 reti fatte e altrettante subite).

Decisivo, dunque, per la Danimarca è il punteggio disciplinare avendo preso cinque cartellini gialli rispetto ai 6 della Slovenia che a questo punto per approdare alla fase successiva del torneo sfrutterà il ripescaggio come una delle quattro migliori terze classificate. Serbia, invece, eliminata e grande delusa del girone con appena 2 punti in cascina e un solo gol segnato in tre sfide. Per la Danimarca nel prossimo turno sfida dall'alto coefficiente di difficoltà contro i padroni di casa della Germania sabato 29 maggio alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund.