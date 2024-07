Lukaku e CR7 a secco, solo un gol per Mbappé: non è l'Europeo dei grandi bomber

vedi letture

Protagonisti attesi, assenti ingiustificati. Gli ottavi di finale degli Europei in Germania sono quasi terminati ma dei grandi fuoriclasse non c'è stata traccia. Da Kylian Mbappé (un solo gol) a Romelu Lukaku (zero reti), fino Cristiano Ronaldo (ancora a secco nonostante ben 20 tiri effettuati in quattro partite), i nomi più altisonanti hanno fatto quasi tutti flop fino a questo momento.

La classifica marcatori parla chiaro e mai come stavolta si nota l'assenza dei migliori. Tra le stelle brilla solo quella di Jamal Musiala, autore di tre reti con la sua Germania e in testa con Georges Mikautadze del Metz e Ivan Schranz della Slovacchia. Si salvano anche gli inglesi, Harry Kane e Jude Bellingham, decisivi nell'ottavo contro la squadra di Calzona.

Questi i calciatori che hanno segnato più di un gol finora:

Mikautadze (Georgia) 3

Schranz (Slovacchia) 3

Musiala (Germania) 3

Fabian Ruiz (Spagna) 2

Fullkrug e Havertz (Germania) 2

Bellingham e Kane (Inghilterra) 2

Gakpo (Olanda) 2

Marin (Romania) 2