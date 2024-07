Morata sbotta: "Fuori Spagna sono più felice, qui non c'è rispetto per nessuno"

vedi letture

L'attaccante della Nazionale spagnola Alvaro Morata ha parlato a El Mundo del suo futuro, spendendo parole molto severe nei confronti del suo paese: "Fuori dalla Spagna sono più felice, soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e nessuno. Quando sono con la mia famiglia, tutti mi vogliono bene, tutti mi trattano bene.

Ma quando sono con una squadra e gioco a calcio, è totalmente diverso. L'altro giorno hanno detto che stavo piangendo perché mi avevano dato il cartellino giallo. Che sciocchezza, piangevo perché la mia nazione, con me come capitano, era arrivata in semifinale. Non potrei mai criticare una persona che è lì a piangere per questo. Invece vengo criticato quando mi taglierei la mano per vincere l'Europeo".