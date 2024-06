Polemiche per la convocazione di Fagioli, Spalletti: "Ho scelto uno riposato, non va bene?"

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Turchia.

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Turchia, il primo dei due test amichevoli prima dell'Europeo. Nel quarto giorno di raduno il ct dell'Italia ha fatto il punto sullo stato di forma della Nazionale e commentato anche la convocazione a sorpresa di Nicolò Fagioli dopo il lungo stop. "Fagioli è venuto in conferenza stampa perché è colui per cui sono stato un po' richiamato per averlo portato in questo raduno. Questi dieci giorni per lui sono fondamentali. E poi si dice sempre che siamo arrivati lunghi e stanchi, poi scelgo uno riposato e non ci va bene. Lui si è sempre allenato da tempo, abbiamo i dati perché ormai è tutto monitorato. Io non ho simpatie e antipatie, ma ho la possibilità di valutare oggettivamente le cose e lui ha fatto tutti gli allenamenti".

Fagioli alternativo o complementare a Jorginho?

"Quelli che hanno questa qualità tecnica possono essere sempre complementari. Il problema è capire se sei bravo a tenere 60 minuti te la palla e 30 gli avversari perché poi diventa complicato andare sempre allo scontro. A quel punto, servono giocatori più abituati alla fase difensiva e al contrasto".