Scontro con lo steward, Morata scherza: "Sto bene, cartellino giallo e via"

Morata è stato protagonista dell'aneddoto della giornata, con uno steward che involontariamente lo aveva colpito nel corso dei festeggiamenti

Dopo il trionfo di ieri notte contro la Francia di Mbappé, la Nazionale spagnola ha lasciato poco fa l'hotel dove alloggiava a Monaco. All'uscita dalla struttura spazio a sorrisi ed ovazioni da parte del pubblico festante, con il commissario tecnico Luis de la Fuente che ha ha inviato un messaggio ai propri tifosi chiedendogli di continuare così e di non smettere di sostenere i suoi ragazzi.

Spazio poi ad una bella notizia per la Roja. Morata è stato protagonista dell'aneddoto della giornata, con uno steward che involontariamente lo aveva colpito nel corso dei festeggiamenti, con l'attaccante che è stato visto poi zoppicare. Interrogato sulle sue condizioni fisiche dopo l'incidente con l'addetto alla sicurezza, Morata ha risposto che sta bene e che la sua presenza in finale non è in pericolo: "cartellino giallo e via", ha scherzato per chiudere la questione.