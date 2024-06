Slovacchia, Calzona: "L'inno è difficile, ma lo sto imparando. Al fischio finale mi sono commosso"

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha analizzato la vittoria al suo esordio agli Europei contro il Belgio in conferenza stampa.

Hai cantato l'inno, dovresti continuare... "Sicuramente non abbiamo vinto per questo. Sto cercando di impararlo, anche se è difficile. Tuttavia, quando una persona lo desidera, tutto è possibile. Mi piace l'inno slovacco. Voglio essere parte di quel momento. L'inno ha un significato più profondo. Provi l'emozione giusta che provano i tifosi".

Quali sono le tue emozioni a pochi minuti dalla partita? "Dovevamo toccare il fondo delle nostre forze. Senza spaventare l'avversario. Non vedo l'ora che arrivino anche i ragazzi. Lavorano duro, meritano un tale successo. È un trionfo importante anche per me personalmente. Lo dedico agli slovacchi, che hanno tifato per noi fin dal fischio d'inizio".

Dov’era la chiave del successo? "Ho detto ai ragazzi di mostrare le loro qualità. I belgi ci hanno studiato. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo in certe fasi. Ad esempio, un attacco graduale da dietro. Tuttavia è comprensibile, perché il Belgio è una delle squadre più importanti del mondo".

Raccogli qualcos'altro? "Centro del campo. Hanno fatto un ottimo lavoro. Non è facile difendere così come attaccare, coprire ampi spazi a centrocampo. C'è potere lì. Juraj Kucka ha 37 anni, ma è in ottima forma. Ne sono felice. Siamo stati onesti in difesa e abbiamo causato problemi all'avversario in attacco".

Cosa hai pensato al fischio finale? "Uno guarda tutti i tifosi. Mi sono detto: è venuta un paese così piccolo e tanta gente. Vedere donne, bambini e uomini sorridenti e felici. Forse anche per loro è stata una vittoria inaspettata. Mi ha toccato".

Il divario tra le potenze del calcio e i paesi più piccoli si sta riducendo? "Direi che i paesi più piccoli hanno fatto progressi e possono causare problemi ai team migliori. Dobbiamo lavorare duro perché non è facile. I belgi producono molti giocatori fantastici. Ricordo EURO 2020, quando avevano grandi giovani. Tuttavia, anche nelle qualificazioni si è visto che i più piccoli si stanno avvicinando".

Come valuti la prestazione di Petr Pekarík? "È un grandissimo professionista e un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Non è facile trovare calciatori di qualità. Nonostante la sua età, è un esempio per tutti i più giovani".

Il Gruppo E è molto aperto dopo la vittoria della Slovacchia e la vittoria della Romania. Che sviluppo ti aspetti? "Sarà un girone molto difficile. In maniera del tutto inaspettata, i paesi favoriti hanno inciampato. Vorranno tornare indietro. Non vogliamo sprecare questa importante vittoria".