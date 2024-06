Slovacchia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Calzona conferma tutti, Lobotka compreso

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni.



Dopo l'esordio vincente contro il Belgio, battuto a sorpresa per 1-0, la Slovacchia di Francesco Calzona cerca il bis e il pass per gli ottavi contro l'Ucraina. La squadra di Rebrov è invece reduce dalla sconfitta tremenda (3-0) contro la Romania e vuole riscattarsi per credere ancora nella qualificazione. Ecco le formazioni ufficiali del match di Dusseldorf: l'errore commesso con la Romania costa il posto a Lunin, sostituito da Trubin, mentre il CT italiano conferma tutti. Fuori anche capitan Stepanenko e Tsygankov.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko; Yarmolenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.