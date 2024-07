Spagna, Nico Williams pazzo di Fabiàn: "Avere uno come lui è una benedizione!"

Nico Williams è fan di Fabian Ruiz. E probabilmente anche viceversa. I due si cercano spesso e si trovano bene in campo, anche ieri nel match tra la Spagna e la Georgia, vinto dalla nazionale guidata da de la Fuente che approda così ai quarti di finale. Nico Williams ha parlato proprio di questo feeling con il centrocampista del Paris Saint-Germain:

"Avere un giocatore come Fabian Ruiz in squadra, con passaggi come quello del mio gol, è una benedizione. Meraviglioso. Segnare un gol come quello mi ha fatto sentire fantastico. Sento che i miei genitori possono essere orgogliosi di me!", le parole dell'esterno offensivo dell'Athletic di Bilbao dopo la partita ai canali ufficiali UEFA.