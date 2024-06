Spalletti premia Folorunsho: al 92' arriva l'esordio in Nazionale in una gara ufficiale

Continua la stagione da sogno per Micheal Folorunsho: è arrivato anche l'esordio con la maglia dell'Italia in una gara ufficiale

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la stagione da sogno per Micheal Folorunsho. Il centrocampista di proprietà del Napoli dopo la grande annata col Verona in Serie A si è meritato la chiamata in Nazionale da parte di Luciano Spalletti.

Stasera contro l'Albania, nella prima gara del girone di EURO 2024, è arrivato anche l'esordio con la maglia dell'Italia in una gara ufficiale (aveva già giocato alcune amichevoli di preparazione) e chissà che non possa trovare più spazio nel prosieguo della competizione. Intanto anche il nuovo tecnico Antonio Conte osserva attentamente e valuta sempre di più la riconferma del classe 1998 ai piedi del Vesuvio.