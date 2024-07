"Vattene a giocare a padel, vogliamo Zidane": stampa francese massacra Deschamps

"Smascherati" dice L'Equipe - "questo Euro lascia l’amaro in bocca". "La giusta punizione dopo settimane lente e noiose" - secondo Eurosport. In Francia c'è comprensibile delusione dopo l'eliminazione di Kylian Mbappe e compagni per mano della Spagna di Yamal e nel mirino, oltre che l'asso del Real Madrid, sembra esserci finito anche il ct Didier Deschamps.

A contestazione del CT, al di là della mancata vittoria del trofeo, viene portato il gioco mostrato dai transalpini in questa manifestazione, a detta di molti troppo difensivista. Uno dei più noti giornalisti ed opinionisti francesi, Daniel Riolo, editorialista per RMCSport, ci è andato giù decisamente pesante con il tecnico: "Deschamp, fermati e vai a giocare a padel a Monaco" - scrive senza mezzi termini. "Lui" - continua - "non vuole che Zidane prenda in mano la nazionale francese perché sa che è quello che vorrebbero tutti. È contrario a questa idea. Gli fa così male l'idea che Zidane, che non ha allenato neanche per un minuto la Francia, dovrebbe essere considerato un salvatore, mentre lui, che a lui che ha vinto un Mondiale venga chiesto di farsi da parte".

Dovremo aspettare per sapere cosa accadrà con il futuro dell'allenatore francese, dato che nei prossimi giorni sarà aperto il dibattito nazionale, con lo stesso Deschamps che ha risposto: "Futuro? Ho appena perso una semifinale di un Europeo. Dovete chiedere al Presidente, ma sapete come la pensa".