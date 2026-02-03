Ultim'ora Pereyra-Napoli, Romano: "Here we go! Accordo firmato oggi, superata folta concorrenza"

vedi letture

Il Napoli ha raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni del giovane talento argentino Milton Pereyra, classe 2007, attualmente al Boca Juniors. L’intesa è stata definita dopo la visita medica svolta oggi, anche se la firma ufficiale è pensata in prospettiva futura e verrà completata a breve. Il ragazzo entrerà inizialmente a far parte della squadra Primavera, rappresentando un investimento importante per il settore giovanile azzurro.

Nonostante le numerose proposte ricevute da altri club, il Napoli ha lavorato sottotraccia per mesi, dimostrando grande convinzione nel progetto legato a Pereyra. La società partenopea ha accelerato nelle ultime ore, riuscendo a chiudere l’operazione proprio nel giorno della deadline. Un colpo strategico che conferma l’attenzione del club verso i giovani talenti internazionali e la volontà di costruire il futuro partendo dalla crescita dei migliori prospetti. A riferirlo sui propri canali social è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.