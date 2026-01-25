Live Primavera, Juventus-Napoli 2-1 (Pugno 54’, Montero 56’, 76' Borriello R): gol fantasma annullato al Napoli!

Il Napoli perde la sfida contro la Juventus per 2-1! Dopo essere andato per ben due volte sotto a metà gara, il Napoli accorcia con il rigore di Borriello e non si arrende: nel finale Raggioli supera la difesa avversaria e trova il palo, la palla lentamente si muove sulla linea della porta per poi essere allontanata da Verde. L'arbitro decide, senza certezza, di non convalidare la rete. Brutta sconfitta per un Napoli che è sempre rimasto in gara e non ha mai mollato.

96' - FINISCE QUI. CLAMOROSO A VINOVO...goal fantasma annullato al Napoli allo scadere.

95' - CLAMOROSO A VINOVO! Raggioli aveva superato il portiere, la palla sbatte sul palo e lentamente entra in porta ma Verde devia e spazza. Tutti i calciatori del Napoli esultano e l'arbitro fischia la fine!!!

94' - NAVA SALVA LA JUVENTUS! MIRACOLO DI NAVA SU CAUCCI CHE CALCIA CON IL SINISTRO

90' - 5' di recupero

84' - CIMMARUTA AD UN PASSO DAL PARI! Serpentina all'interno dell'area di rigore ma destro debole

80' - Ci crede ora il Napoli!

76′ - ACCORCIA IL NAPOLI! RETE DI BORRIELLO!

75' - RIGORE PER IL NAPOLI: fallo di Verde, intervento su Borriello.

70′ - Ci prova Elimoghale, palla alta

62' - Cerca di reagire il Napoli alzando il pressing ma i bianconeri sono in pieno controllo della gara

56' - RADDOPPIO JUVE! Calcio d’angolo per i bianconeri, Montero liberissimo, aggancia e calcia sul primo palo.

54' - GOL DELLA JUVENTUS! Rete di Pugno! Percussione centrale di Verde che salta in velocità ben 3 avversari, servizio per Pugno che non sbaglia davanti al portiere

49' - Veloce giropalla della Juventus che si rende sempre più pericolosa

46' - Riparte la gara

45' - Finito il primo tempo a Torino: 0-0!

38' - Errore della Juventus sul corner, per poco il Napoli non riparte in contropiede

33' - Chance per Grelaud, ottimo lavoro laterale dalle Juventus che porta al destro del centrocampista ma la palla viene deviata.

30' - Giallo anche per Montero

27' - Tentativo di Merola che calcia con il destro ma la palla termina out

22' - Giallo per Pugno,Intervento fuori su Camelio

21' - Calcio di punizione per il Napoli che prende campo

18' - Tentativo di D'Angelo in solitaria ma la difesa della Juventus chiude.

9' - Giropalla preciso della Juventus mentre il Napoli attende.

3' - Primo tentativo della gara con il destro di Pugno, palla centrale

11.01 - Inizia la gara!

10.58 - Squadre in campo!

10.47 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

JUVENTUS: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla Amara, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. PANCHINA: Radu, Milla, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. All. Padoin

NAPOLI: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Baridò, Olivieri. PANCHINA: Merone, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. All. Rocco

10.24 - A breve gli 11 titolari di Juventus e Napoli

10.04 - Match valido per il 22esimo turno del campionato di Primavera 1

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Juventus-Napoli, match di primavera 1 nel giorno in cui anche in Serie A si sfidano i bianconeri e gli azzurri.