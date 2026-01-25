Primavera, Juventus-Napoli 2-1 (Pugno 54’, Montero 56’, 76' Borriello R): gol fantasma annullato al Napoli!
Il Napoli perde la sfida contro la Juventus per 2-1! Dopo essere andato per ben due volte sotto a metà gara, il Napoli accorcia con il rigore di Borriello e non si arrende: nel finale Raggioli supera la difesa avversaria e trova il palo, la palla lentamente si muove sulla linea della porta per poi essere allontanata da Verde. L'arbitro decide, senza certezza, di non convalidare la rete. Brutta sconfitta per un Napoli che è sempre rimasto in gara e non ha mai mollato.
96' - FINISCE QUI. CLAMOROSO A VINOVO...goal fantasma annullato al Napoli allo scadere.
95' - CLAMOROSO A VINOVO! Raggioli aveva superato il portiere, la palla sbatte sul palo e lentamente entra in porta ma Verde devia e spazza. Tutti i calciatori del Napoli esultano e l'arbitro fischia la fine!!!
94' - NAVA SALVA LA JUVENTUS! MIRACOLO DI NAVA SU CAUCCI CHE CALCIA CON IL SINISTRO
90' - 5' di recupero
84' - CIMMARUTA AD UN PASSO DAL PARI! Serpentina all'interno dell'area di rigore ma destro debole
80' - Ci crede ora il Napoli!
76′ - ACCORCIA IL NAPOLI! RETE DI BORRIELLO!
75' - RIGORE PER IL NAPOLI: fallo di Verde, intervento su Borriello.
70′ - Ci prova Elimoghale, palla alta
62' - Cerca di reagire il Napoli alzando il pressing ma i bianconeri sono in pieno controllo della gara
56' - RADDOPPIO JUVE! Calcio d’angolo per i bianconeri, Montero liberissimo, aggancia e calcia sul primo palo.
54' - GOL DELLA JUVENTUS! Rete di Pugno! Percussione centrale di Verde che salta in velocità ben 3 avversari, servizio per Pugno che non sbaglia davanti al portiere
49' - Veloce giropalla della Juventus che si rende sempre più pericolosa
46' - Riparte la gara
45' - Finito il primo tempo a Torino: 0-0!
38' - Errore della Juventus sul corner, per poco il Napoli non riparte in contropiede
33' - Chance per Grelaud, ottimo lavoro laterale dalle Juventus che porta al destro del centrocampista ma la palla viene deviata.
30' - Giallo anche per Montero
27' - Tentativo di Merola che calcia con il destro ma la palla termina out
22' - Giallo per Pugno,Intervento fuori su Camelio
21' - Calcio di punizione per il Napoli che prende campo
18' - Tentativo di D'Angelo in solitaria ma la difesa della Juventus chiude.
9' - Giropalla preciso della Juventus mentre il Napoli attende.
3' - Primo tentativo della gara con il destro di Pugno, palla centrale
11.01 - Inizia la gara!
10.58 - Squadre in campo!
10.47 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
JUVENTUS: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla Amara, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. PANCHINA: Radu, Milla, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. All. Padoin
NAPOLI: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Baridò, Olivieri. PANCHINA: Merone, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. All. Rocco
10.24 - A breve gli 11 titolari di Juventus e Napoli
10.04 - Match valido per il 22esimo turno del campionato di Primavera 1
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Juventus-Napoli, match di primavera 1 nel giorno in cui anche in Serie A si sfidano i bianconeri e gli azzurri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro