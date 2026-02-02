Ufficiale Il Napoli blinda un talento della U14: annunciato il rinnovo di contratto

È giornata di annunci per la SSC Napoli che parallelamente alla prima squadra - dove è appena arrivato Alisson Santos - continua a lavorare anche sulle giovanili. Quest'oggi, infatti, è stato strappato al Boca Juniors il 2008 Milton Pereyra e non solo: il club azzurro ha blindato con un rinnovo un talento della Under 14. Come riporta Giovanili Napoli, è stato prolungato il contratto di Ivan Ryzhak, esterno ucraino classe 2012 che nello scorso torneo di Natale è stato il match winner della finale contro la Fiorentina.

