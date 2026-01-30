Ufficiale

Primavera, domani Napoli-Cesena: i convocati di Rocco

Primavera, domani Napoli-Cesena: i convocati di Rocco
Oggi alle 22:10Giovanili
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta domani il Cesena per la 23esima giornata del campionato Primavera. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CHIUMMARIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE LUCA; DE MARTINO S.; ELETTO; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; IOVINE; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PUGLIESE; SAVIANO; SPINELLI; TORRE