Primavera, che vittoria! Battuto 2-1 il Cesena ed ora si può sognare

Grande vittoria del Napoli Primavera che supera 2-1 il Cesena, formazione d'altissima classifica, e si rilancia a sua volta dopo la sconfitta (con decisioni arbitrali incomprensibili) in casa della Juventus. Ora la zona play-out (+10) sembra lontana ed è più vicina quella playoff (-2 ma devono giocare tutte le altre).

Per gli azzurrini sono andati a segno nel secondo tempo Lo Scalzo al 65' e Borriello al 90' che hanno così rimontato l'iniziale vantaggio degli ospiti. Dopo un inizio di stagione veramente difficile, il Napoli conferma la propria crescita ed ora può persino permettersi di guardare davanti e non più dietro.