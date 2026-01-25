Ufficiale

Primavera, il Napoli affronta la Juventus: i convocati di mister Rocco

Oggi alle 00:30Giovanili
di Francesco Carbone

Il Napoli Primavera affronta oggi la Juventus per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca all'Allianz Training Center Vinovo alle ore 11.

I convocati del tecnico Rocco: Barido; Borriello; Camelio; Caucci; Cimmaruta; Colella; Colurciello; D'Angelo; De Luca; Eletto; Esposito; Ferrante; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Olivieri; Palomba; Raggioli; Smeraldi; Spinelli; Torre.