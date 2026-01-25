Ufficiale
Primavera, il Napoli affronta la Juventus: i convocati di mister Rocco
Il Napoli Primavera affronta oggi la Juventus per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca all'Allianz Training Center Vinovo alle ore 11.
I convocati del tecnico Rocco: Barido; Borriello; Camelio; Caucci; Cimmaruta; Colella; Colurciello; D'Angelo; De Luca; Eletto; Esposito; Ferrante; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Olivieri; Palomba; Raggioli; Smeraldi; Spinelli; Torre.
Pubblicità
Giovanili
LivePrimavera, Cremonese-Napoli 2-1 (23' De Chiara R, Pavesi 37', Gashi 92' R): torna a perdere il Napoli
Copertina Tegola Neres, stagione finita? Il brasiliano va verso l'operazione chirurgica di Daniele Rodia
Le più lette
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com