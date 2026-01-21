Ufficiale Primavera, vittoria in campionato: battuta 3-1 l'Atalanta

Il Napoli Primavera ha battuto l'Atalanta per 3-1 nella 21esima giornata del campionato Primavera allo Stadio Piccolo di Cercola. I gol degli azzurrini sono stati segnati da D'Angelo, Lo Scalzo e Gorica.

NAPOLI: Spinelli, Colella (55' Olivieri), Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello (80' De Chiara), D’Angelo (55' Smeraldi), Camelio (68' Gorica), Caucci, Lo Scalzo (68' Genovese), Eletto. All. Rocco