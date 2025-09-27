Rileggi live Primavera, Cesena-Napoli 3-0 (6', 15' Tosku, 90’ Rossetti): dominio dei padroni di casa

95' - FINISCE LA GARA

90' - Saranno 5' i minuti di recupero

90' - Sono 3! Il Cesena cala il tris nel finale: il punto esclamativo alla gara è firmato da Wade che chiude definitivamente i giochi

77' - Forcing del Napoli, ma zero pericoli per il Cesena

75' - 15' al termine, gara con ritmi bassissimi.

71' - Espulso un componente della panchina azzurra

70' - Napoli spento, azioni casuali e pochissima intensità.

55' - Fuori Nardozi nel Napoli, dentro Gorica

55' - A due tocchi gli uomini di Campedelli, Cesena in totale gestione della gara con ritmi bassi.

47' - Tanta voglia ma pochissima precisione gli azzurrini

12.08 - Riparte la gara

11.50 - Finisce la prima metà di gara

47' - Ammonito Ribello, prima sanzione della gara

45' - 2' di recupero

34' - Non c'è stata per ora una forte reazione da parte degli azzurrini, Cesena in totale controllo della gara

28' - Destro potente da fuori area per Borriello, respinge Fontana

24' - Ci prova il Napoli con De Chiara ma il tentativo è sbilenco

15' - RADDOPPIO CESENA. Tosku si libera con un bel numero sulla sinistra in area di rigore e col sinistro Tosku batte Pugliese

6' - GOL DEL CESENA! ROSSETTI trasforma il calcio di rigore!

2' - Intenso l'inizio gara dei padroni di casa che accelerano subito sulla fascia destra. Chiude bene il blocco basso azzurro

1' - INIZIA LA GARA!

11.00 - Squadre in campo!

10.55 - Tutto pronto a Cesena per l'inizio della partita

10.40 - Le formazioni ufficiali della gara:

Cesena: Fontana, Domeniconi, Galvagno, Tosku, Bertaccini, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disp. 12 Gianfanti, 4 Brigidi, 7 Carbone, 11 Wade, 22 Sanaj, 24 Gabriele, 25 Casadei, 27 Greco, 28 Berti, 29 Lantigotti, 30 Biguzzi. All. Campedelli.

Napoli: Pugliese, De Luca, Gambardella, Garofalo C., Nardozi, De Chiara, Borriello, Prisco, Eletto, De Martino, Olivieri. A disp. 95 Spinelli, 2 Colella, 4 Cimmaruta, 9 Raggioli, 25 Torre, 30 Camelio, 33 Caucci, 36 Lo Scalzo, 45 Gorica. All. Rocco.

09.30 - I convocati della gara: ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI;SPINELLI;TORRE.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match di Primavera 1 tra Cesena e Napoli: gli azzurrini di mister Rocco hanno cumulato 5 sconfitte nelle ultime 6 gare, la vittoria alla prima giornata contro il Cagliari è già un ricordo lontano. Il Cesena con 2 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi non è certamente il miglior avversario da affrontare.