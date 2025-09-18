Ufficiale

Youth League, alle 16 Manchester City-Napoli: ecco le formazioni

Youth League, alle 16 Manchester City-Napoli: ecco le formazioni
Oggi alle 15:31Giovanili
di Daniele Rodia

Sono ufficiali le scelte di Manchester City-Napoli, la prima gara della Youth League. Potrete seguire il match in diretta testuale qui su TuttoNapoli.net!

Manchester City: Brits, Headley, Noble, Braithwaite, McFarlane, Fapetu, McAidoo, Samba, Sangare, Oboavwoduo, R. Heskey

Napoli: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca; Olivieri, Anic, Prisco, De Martino, D'Angelo; Iovine, Esposito. All. Rocco