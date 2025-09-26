Ufficiale

Primavera, domani Cesena-Napoli: ecco i convocati di mister Rocco

Oggi alle 16:20
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli Primavera affronta domani il Cesena per la sesta giornata del Campionato Primavera 1. Il match si gioca al Centro Sportivo Romagna Centro 1 alle ore 11. I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO;  DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO;  NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI;SPINELLI;TORRE.