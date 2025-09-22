Primavera, Napoli-Cremonese 2-3: azzurrini ko e ora ultimi in classifica!
Brutta sconfitta per i giovani di mister Rocco che vengono battuti in casa dalla Cremonese ultima in classifica. Gara rocambolesca, Lombardi avanti di 3 gol dopo un'ora di gioco ma che rischiano non poco nel finale. Adesso gli azzurrini scivolano direttamente all'ultimo posto della classifica, proprio assieme alla Cremonese.
14.52 - Termina il match!
90' - 4' di recupero
84' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! Accorcia Oliveri! Azione manovrata del Napoli, Di Martino combina con Olivieri che batte Cassin!
82' - Giallo per Gambardella, troppe proteste.
73' - Chance Napoli! Gorica vicino al 2-3! Destro potente ma Cassin devia in corner
60' - Adesso il Napoli vuole davvero riaprire la partita: scatenato Gorica in 2 occasioni, arretra la Cremonese
57' ACCORCIA IL NAPOLI! GOL SUPER DI DE MARTINO! Direttamente da calcio d'angolo l'attaccante azzurro trova il gol che riapre la partita. 1-3!
54' - TRIS DELLA CREMONESE: sempre Galli protagonista, palla per Gashi perfetta ma Pugliese ipnotizza. Sulla respinta Stefani arriva per primo e insacca a porta vuota.
51' - Cambi nel Napoli: dentro Camelio, Garofalo e De Martino, fuori Borriello, De Chiara e D’Angelo.
46' - Il Napoli prova a riaprire la gara, ospiti in pieno controllo del match.
14.01 - Riparte la gara, comincia la ripresa
13.47 - Termina il primo tempo
45' - Termina il primo tempo al Piccolo: azzurrini sotto di due reti contro l'ultima in classifica
38' - RADDOPPIO CREMONESE! 0-2 A CERCOLA: contropiede perfetto degli ospiti, ancora Galli firma la rete con un destro perfetto dai 25m
34' - Timida reazione dei giovani azzurri, ci prova De Chiara di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa
28' - Cooling break
17' - Prova a reagire il Napoli dopo il vangaggio sviluppatosi ad inizio gara. Manovra lenta da parte degli azzurrini
12' - GOL DELLA CREMONESE! 0-1, è Galli ad insaccare sul calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Napoli sotto.
9' - Chance Cremonese! Errore difensivo della difesa del Napoli, Bassi ci prova con il destro ma il pallone viene murato in corner
7' - Fase di studio del match per le due squadre
4' - Brutto fallo commesso da Caucci, gioco fermo.
13.00 - Inizia la gara!
12.56 - È tutto pronto qui a Cercola per l'inizio della gara
12.45 - Le formazioni ufficiali della gara:
NAPOLI: Pugliese, De Luca, Gambardella, De Chiara, Raggioli, Borriello, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. PANCHINA: Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Smeraldi, Anic, Torre, Camelio, Eletto, De Martino, Olivieri. All. Rocco
CREMONESE: Cassin, Patrignani, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Stefani, Zilio, Gashi, Prendi, Bassi. PANCHINA: Malovec, Achi, Marino, Bozza, Pavesi, Jeon, Marsi, Murante, Paganotti, Parente, Sivieri. All. Pavesi.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match di Primavera 1 tra Napoli e Cremonese. Gli azzurrini dopo l'impegno infrasettimanale a Manchester, tornano a giocare tra le mura casalinghe contro il fanalino di coda della classifica.
