Primavera, Bologna-Napoli 2-1 (38' Armanini, 70' De Luca, 82' Jaku): gli azzurrini cadono in trasferta
15.53 - FINE PARTITA! Il Napoli torna a perdere, per la terza di fila, stavolta in trasferta, sul campo del Bologna. E resta a tre punti in quattro giornate.
92' - Borriello combina con Garofalo sulla corsia mancina, ma il traversone è letto dalla difesa del Bologna.
90' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero.
89' - Azione in solitaria di Tonin sulla corsia sinistra, poi converge al centro e al momento del tiro in scivolata fa buona guardia De Luca. Il Bologna continua ad attaccare al fine di mettere in cassaforte il risultato.
84' - Il Bologna va vicino al 3-1: tiro da fuori di Jaku, respinge Pugliese.
82' - GOL DEL BOLOGNA! NUOVO VANTAGGIO DI JAKU! Jaku si presenta dagli undici metri e dal dischetto spiazza il portiere per il 2-1!
80' - CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Fallo di Prisco, l'arbitro indica il dischetto.
70' - GOOOOOLLLLL! IL NAPOLI PAREGGIA! Colpo di testa vincente di De Luca sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed ecco l'1-1!
61' - Occasione in campo aperto per il Napoli. Palla in profondità per Raggioli, ma Castaldo con corpo non gli permette di crossare.
58 ' - Cambio nel Napoli: fuori Gorica, dentro Nardozi.
56' - Armanini fa filtrare per Lai, che tenta la conclusione ma trova l'opposizione di Caucci.
53' - Apertura a sinistra per Cimmaruta, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo.
15.05 - COMINCIA LA RIPRESA!
14.49 - FINE PRIMO TEMPO!
38' - GOL DEL BOLOGNA! Ferrari crea, Armanini riceve e sfodera un sinistro con una traiettoria insidiosa: sorpreso Pugliese, la palla è in rete!
29' - Lancio lungo per Borriello, ma Tomasevic ripiega e chiude in anticipo.
23' - Palla in area per Castaldo, ma è buona la chiusura di De Luca.
21' - Continua ad attaccare la formazione di casa. Stavolta il cross di Toroc è troppo su Pugliese, che blocca in presa alta.
18' - Attacca il Bologna. Imbucata per Armanini, che sbaglia l'aggancio e favorisce l'uscira di Pugliese.
10' - Il Napoli prova a uscire dal basso, ma la costruzione ha qualche problema.
14.03 - Comincia il match!
13.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI
Bologna: Franceschelli, Ferrari, Castaldo, Lai, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. All: Stefano Morrone.
Napoli: Pugliese, Colella, De Luca, Cimmaruta, De Chiara, Borriello, D'Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco.
Il Napoli Primavera affronta oggi il Bologna per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Centro Granarolo Youth Center alle ore 14.
I convocati del tecnico Rocco: Anic; Borriello; Caucci; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Garofalo; Genovese; Gorica; Lattisi; Lo Scalzo; Nardozi; Olivieri; Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Torre.
