Youth League, domani Napoli di scena a Manchester. L'allenatore del City: "Sarà durissima"

Vigilia europea anche per il Napoli Primavera, che domani farà il suo debutto in UEFA Youth League sul campo del Manchester City. Una sfida di prestigio per i ragazzi azzurri, chiamati a confrontarsi subito con una delle accademie più forti d’Europa. Alla vigilia del match ha parlato ai canali ufficiali del club inglese l’allenatore delle giovanili dei Citizens, Ben Wilkinson, che ha sottolineato il livello della competizione:

“Ogni partita è difficilissima e conta come fosse a eliminazione diretta, perché è lì che scopriamo di più sui nostri giocatori. La Youth League è il massimo del calcio giovanile europeo, ti impone di adattarti e di pensare fuori dagli schemi contro squadre ben allenate”, le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali del Manchester City.