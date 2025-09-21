Ufficiale

Primavera, domani Napoli-Cremonese: i convocati di Rocco

Oggi alle 16:30
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta domani la Cremonese per la quinta giornata del Campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 13.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; D'ANGELO;  DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LATTISI; LO SCALZO;  NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.