Live Primavera, Cesena-Napoli: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

09.30 - I convocati della gara: ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI;SPINELLI;TORRE.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match di Primavera 1 tra Cesena e Napoli: gli azzurrini di mister Rocco hanno cumulato 5 sconfitte nelle ultime 6 gare, la vittoria alla prima giornata contro il Cagliari è già un ricordo lontano. Il Cesena con 2 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi non è certamente il miglior avversario da affrontare.