Primavera, Napoli-Fiorentina 3-1 (De Chiara 1', Raggioli 48', Camelio (R) 52', Sadotti 94'): show degli azzurrini!
Super gara del Napoli Primavera! Che vittoria per gli uomini di Mister Rocco! Battuta la Fiorentina capolista con un exploit ed un risultato finale di 3-1
94' - GOL della Fiorentina! Sadotti direttamente da metà campo batte Spinelli fuori dai pali
92' - Ammonito Genovese
90' - Assegnati 6' di recupero
85' - La Fiorentina ci prova, massimo sforzo, ma il Napoli tiene bene e la partita si avvia al termine.
79' - Il Napoli nonostante il triplo vantaggio non si deconcentra: non concede occasioni. Grande prova anche di mentalità degli azzurrini.
72' - Precisissimo il Napoli negli interventi e nelle coperture.
65' - Ci prova senza successo la rosa di Daniele Galloppa.
59' - DOPPIO GIALLO PER CAMELIO! Napoli in 10
55' - Dominio assoluto per i giovani allenati da Mister Rocco, la capolista annichilita!
53' - Ammonito Camelio che nell'esultanza si toglie la maglia.
52' - E SONO TRE! CALA IL TRIS IL NAPOLI! Camelio non sbaglia il rigore
51' - Calcio di rigore per il Napoli! Spinta veemente di Camelio che viene ammonito
48' - GOL GOL GOL! Raddoppio degli azzurrini! Raggioli riceve un passaggio perfetto, si invola verso la porta e non sbaglia! 2-0
46' - Riparte la gara
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. NAPOLI AVANTI DI UNA RETE SULLA FIORENTINA
45' - Ammonito De Chiara
38' - PALO PER CIMMARUTA! Tentativo da lontanissimo per il calciatore azzurro che colpisce il palo!
30' - Cresce la manovra offensiva degli ospiti
26' - Resiste il Napoli, attacco viola con Camelio.
20' - Tentativo da calcio d'angolo per il Napoli: Raggioli stacca alto sopra la traversa
14' - Spinge la viola che prova a reagire: cross di Bertolini all'interno dell'area di rigore, Deli è il più veloce ad arrivare sul pallone ma il suo tentativo è ipnotizzato da Spinelli.
11' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Camelio si trova davanti a Leonardelli ma clamorosamente spara alto!
2' - Sono bastati meno di 40 secondi al Napoli per sbloccare il risultato. Che avvio!
1' - PRONTI VIA! GOL DEL NAPOLI! De Chiara non sbaglia al primo colpo e porta con il suo destro il Napoli avanti nella gara contro la Fiorentina!
10.20 - Diramate le ufficiali della gara:
NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo. A disp: Pugliese, De Luca, Nardozi, Prisco, D'Angelo, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino, Olivieri. All: Rocco
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Deli, Montenegro, Conti; Mazzeo, Braschi, Bertolini. A disp: Fei, Masoni, Bonanno, Puzzoli, Maiorano, Kone, Jallow, Angiolini, Batignani, Bilobrik, Struli. All: Daniele Galloppa
10.00 - Amici di TuttoNapoli benvenuti dallo stadio Piccolo di Cercola dove oggi andrà in scena il 14esimo turno del campionato di Primavera 1 tra Napoli e Fiorentina!
