Primavera, le formazioni di Napoli-Torino: debutto immediato per Pereyra!
Il Napoli Primavera affronta il Torino per la 27esima giornata del campionato Primavera 1. Alle 14 il fischio d'inizio allo stadio 'Piccolo' di Cercola. Sono note le formazioni ufficiali e c'è subito una sorpresa: l'ultimo arrivato Milton Pereyra parte immediatamente dall'inizio (su Radio Tutto Napoli abbiamo sentito il suo entourage, che ha raccontato l'operazione col Napoli). Di seguito i due schieramenti.
NAPOLI (3-5-2): Ferrante, Caucci, Gambardella, Garofalo, Olivieri, De Chiara, Genovese, Borriello, Torre, Gorica, Pereyra.
TORINO: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Sandrucci, Acquah, Tonica, Liema, Bonacina
