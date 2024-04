Primavera, show alla Salernitana: 5 gol e play-off più vicini

Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola

La partita inizia con un sussulto della Salernitana che dopo 20 minuti si porta avanti con una deviazione vincente di Susini. Ma da quel momento in poi il Napoli diventa un trattore. Il pareggio in chiusura di tempo di Gioielli è il preludio al monologo della ripresa.

Gli azzurrini in apertura sorpassano con Pesce che firma il 2-1. Poi è una valanga azzurra. Tra il 70esimo e l'80esima il Napoli segna tre volte con Spavone e una doppietta di Vilardi. E' il 5-1 finale che sancisce la quinta vittoria consecutiva dei ragazzi di Tedesco proiettati in piena zona play off sempre più saldamente al terzo posto.

NAPOLI: Sorrentino, Esposito, D’Angelo, Peluso (77' De Chiara), Gambardella (83' Mazzone), Di Lauro, Malasomma (83' Puzone), Gioielli, Vigliotti (66' Vilardi), Russo, Pesce (66' Spavone). All. Tedesco