Ancora un pari per il Bologna nonostante l'uomo in più: 0-0 col Parma, gli highlights

Non riesce a vincere il Bologna in casa nel derby emiliano contro il Parma, altro pareggio per la squadra di Vincenzo Italiano. L'espulsione in avvio di ripresa di Coulibaly poteva spianare la strada ai padroni di casa ma il Parma e resiste e strappa un prezioso pareggio per 0-0. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).