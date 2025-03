Video Bologna inarrestabile, 1-0 al Venezia e continua la corsa Champions: highlights

vedi letture

Termina 0-1 la sfida del Penzo fra Venezia e Bologna. A deciderla è un arcobaleno al volo disegnato da Riccardo Orsolini (giunto a 11 reti in questo campionato). Protagonista Skorupski con due interventi - uno per tempo - decisivi per salvare i suoi. Colpo da Champions per Vincenzo Italiano che mette subito pressione al collega Igor Tudor. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).