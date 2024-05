Cannavaro salva l'Udinese, il Frosinone perde 1-0 e va in B: gli highlights del match

L'Udinese di Cannavaro conquista la salvezza in extremis battendo 1-0 il Frosinone. Lacrime a fine partita per Di Francesco

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese di Cannavaro conquista la salvezza in extremis battendo 1-0 il Frosinone. Lacrime a fine partita per Di Francesco dopo una cavalcata inizialmente entusiasmante per i ciocari poi divenuta però complessa fino alla retrocessione. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).