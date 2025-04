Video Colpo da Champions per la Lazio: 0-2 al Genoa, gli highlights

La Lazio sbanca Marassi e cancella le recenti incertezze, rilanciandosi in campionato con una vittoria convincente. I biancocelesti superano il Genoa 2-0 grazie alle reti di Castellanos al 32', abile a sbloccare il risultato, e di Dia al 65', che mette in ghiaccio il match.

La partita è stata combattuta e nervosa, testimoniata dalle espulsioni di Otoa per il Genoa e di Belahyane per la Lazio. Nonostante l'inferiorità numerica nel finale, la squadra di Tudor ha mantenuto la solidità difensiva e portato a casa tre punti preziosi per la classifica e per il morale in vista dei prossimi impegni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).