Video Fiorentina, pari deludente col Venezia tra i fischi dei tifosi: gli highlights

La Fiorentina non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Venezia nel debutto in campionato al Franchi. Un risultato deludente come evidentemente la prestazione che ha provocato i fischi dei tifosi e la contestazione verso la società per il mercato e probabilmente anche la cessione di Gonzalez alla Juventus. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).