Video Fuochi d'artificio al Tardini, l'Udinese ribalta 3-2 il Parma: highlights

Termina sul risultato di 2-3 il match del Tardini tra Parma e Udinese, valido per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Fabio Pecchia come a Napoli vengono rimontati con un'espulsione a compromettere la gara. Infatti nel primo tempo Del Prato e Bonny mettono in ghiaccio il risultato, ma nella ripresa la squadra di Runjaic entra con un piglio diverso e la ribalta con il gol di Lucca e la doppietta di Thauvin. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).