Video Gara folle al Maradona, il Napoli ribalta 2-1 il Parma con due gol nel recupero: highlights

Termina sul risultato di 2-1 la gara del Maradona tra Napoli e Parma. Partita al cardiopalma con gli azzurri che vanno in svantaggio nel primo tempo per il rigore di Bonny (19'). Nella ripresa succede di tutto: Suzuki viene espulso e in porta ci deve andare Del Prato perché gli emiliani hanno terminato i cambi. Così la formazione di Conte la ribalta nel recupero: prima Lukaku (92') sul suggerimento di Spinazzola, poi Anguissa (96') grazie al cross di Neres. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).