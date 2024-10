Video Il Bologna corsaro a Cagliari, Italiano vince 0-2: gol e highlights

Quaranta giorni dopo l'ultima volta il Bologna torna a vincere. A Cagliari la formazione di Vincenzo Italiano, grazie a un gol per tempo con le firme di Orsolini e Odgaard, ritrova un successo che in campionato mancava da quattro partite, il secondo in assoluto in questo campionato. Per i sardi, invece, arriva il secondo k.o. consecutivo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).