Il Cagliari ribalta il Torino e vince 3-2, ma non mancano gli episodi dubbi: gli highlights

All'Unipol Domus il Cagliari conquista la sua prima vittoria in questo campionato al termine di una gara ricca di emozioni. Ci pensa l'autorete di Saul Coco a condannare il Torino alla sconfitta per 3-2 in terra sarda. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).