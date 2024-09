Video Il Como di Fabregas gioca bene e vince ancora: 3-2 al Verona che protesta

Il Como vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di Bergamo. La squadra di Fabregas ottiene la seconda vittoria di fila battendo 3-2 il Verona, sbloccandola con Cutrone, il pari è di Lazovic su rigore, poi l'Hellas rimane in 10 per il doppio giallo inesistente di Suslov ed il Como sfrutta l'uomo in più per il 2-1 di Cutrone ed in fine il tris di Belotti. Inutile il 3-2 di Lambourde ed il Verona incassa il terzo ko di fila. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).