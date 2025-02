Video Il Como domina, la Juve vince di rigore: gli highlights

vedi letture

La Juventus strappa soffrendo tre punti in casa del Como nel segno di Kolo Muani. Il francese con una doppietta decide la sfida in casa, aprendo la gara e poi chiudendola, dopo il pareggio di Diao, a un passo dal 90' con un calcio di rigore concesso per un'ingenuità di Butez, che butta giù Gatti (ma in precedenza lo stesso difensore bianconero commette fallo di mano in area, non segnalato dal VAR).