Video Il Como ribalta il Cagliari: 3-1 e sesta vittoria consecutiva, gli highlights

vedi letture

Il Como batte in rimonta il Cagliari 3-1 al Sinigaglia. La squadra di Fabregas vince la sesta partita consecutiva e sale a quota 48 punti. I lariani inseguono il record della Lazio che, da neopromossa, ne vinse otto un bel po' di anni fa. Per il Cagliari salvezza ormai in tasca, ma troppe sconfitte nell'ultimo periodo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).