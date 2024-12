Video Il Genoa passa a Udine 2-0: friulani in dieci per 90', gol e highlights

Prima vittoria sotto la guida di Vieira per il Genoa che regolano l'Udinese con una rete per tempo, compito facilitato per l'espulsione di Toure al 4'. Prosegue il momento negativo della squadra di Runjaic, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).