Video Il Lecce resiste 45' con l'uomo in meno e vince: 1-0 sul Cagliari, gli highlights

Termina sul risultato di 1-0 la gara del Via Del Mare tra Lecce e Cagliari. Gli uomini di Gotti la sbloccano con la rete di Nikola Krstovic (26') su assist di Gaspar, e resistono tutta la ripresa con un uomo in meno vista l'espulsione di Dorgu. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).