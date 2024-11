Video Il Milan prova a rilanciarsi, 3-0 all'Empoli: gol e highlights

Termina sul risultato di 3-0 la gara di San Siro tra Milan ed Empoli, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca travolge gli azzurri trascinata da un super Tijjani Reijnders: doppietta per l'olandese che dopo il gol in apertura di Alvaro Morata, mette in ghiaccio la partita. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).