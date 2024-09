Video Il Milan si rilancia nel derby! Meritato 2-1 sull'Inter, gli highlights

Il Milan batte 2-1 l'Inter nel derby e si rilancia dopo giorni di rumors sull'addio di Fonseca. I rossoneri sono andati in vantaggio grazie ad un'azione personale di Pulisic al 10', alla mezz'ora il pareggio firmato da Dimarco con un bel diagonale. Nella ripresa, il Milan ha sprecato varie occasioni per raddoppiare, riuscendoci soltanto all'88 con Gabbia. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).