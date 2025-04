Video Il Milan vince ancora: 2-0 al Venezia che rischia grosso, gli highlights

Il Milan di Conceicao trova una vittoria "sporca" e combattuta allo stadio Penzo, che fa mantenere il sorriso dopo il successo nel derby. Di fronte c'era un Venezia mai del tutto domo, che è stato regolato con un gol all'inizio di Pulisic ed uno allo scadere di Gimenez, con in mezzo una certa sofferenza e le proteste dei lagunari, per un contatto dubbio fra Yeboah e Pavlovic che poteva portare il risultato in parità. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc)