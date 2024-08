Video Il Napoli di Conte crolla subito, ko 3-0 a Verona: gol e highlights

vedi letture

Al Bentegodi finisce 3-0 per i padroni di casa: subito una debacle pesante per gli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio in campionato come peggio non poteva. A Verona fa festa l'Hellas e lo fa nella ripresa, con le prime volte in Serie A di Livramento e Mosquera (doppietta). Al Bentegodi finisce 3-0 per i padroni di casa: subito una debacle pesante per gli azzurri. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).