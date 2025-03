Video Il Napoli s'impantana in laguna: solo 0-0 a Venezia e occasione persa, gli highlights

Quinto pareggio nelle ultime sette giornate per il Napoli, che perde una grande occasione per portarsi momentaneamente in vetta. Ferma un'altra big il Venezia di Di Francesco, al quarto pareggio di fila. Al Penzo il lunch match della 29ª giornata di Serie A finisce 0-0. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).